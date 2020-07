Review: Destroy All Humans! – De remakes van THQ Nordic zijn een vreemde eend in de bijt, want eigenlijk zijn dit op papier gewoon remasters. Maar waarom zouden wij er bij PSX-Sense dan toch een review aan wijden? Normaal gesproken behandelen wij remasters namelijk in een special. Nou, Destroy All Humans! en SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated zijn namelijk niet zomaar geüpscalede klassiekers zoals we gewend zijn van remasters. Beide games zijn volledig overgezet naar Unreal Engine 4 en hebben daarom een modern likje verf gekregen en ze zien eruit als games die op deze generatie consoles thuishoren. Voor de een werkt dat goed, voor de ander helaas wat minder.

Cryptosporidium-137, ontwaak!

In Destroy All Humans! speel je als een alien genaamd Cryptosporidium-137, of gewoon Crypto. Nadat nummer 136 in de problemen lijkt te zijn gekomen, laat de bevelhebber van de Furon, genaamd Orthopox (of gewoon Pox) nummer 137 ontwaken. Dit is de Crypto die wij kennen. Bij elke nieuwe Crypto die moet ontwaken wordt deze steeds roekelozer en dommer. Nummer 136 was klaarblijkelijk geen succes en nu moet nummer 137 de rotzooi van 136 zien op te ruimen. Het doel? Alle mensen vernietigen en de planeet aarde toevoegen aan het rijk van de Furon. Een taak die Crypto op het lijf geschreven is.

Precies wat je verwacht, met wat extra’s

Het doel van een remaster is natuurlijk om een geliefde klassieker weer speelbaar te maken op moderne consoles. Daar is ontwikkelaar Black Forest Games zeker in geslaagd, want dit is gewoon Destroy All Humans! zoals wij de game kunnen herinneren. Maar dan natuurlijk in een mooi nieuw jasje gestoken. Daarnaast heeft Black Forest Games ook een nooit afgemaakte missie weer teruggebracht, dus eigenlijk hetzelfde als wat ontwikkelaar Purple Lamp heeft gedaan met Battle for Bikini Bottom. Je zou dus haast denken dat hier geen vuiltje aan de lucht is en dat we hier minstens net zo veel plezier aan zouden kunnen beleven.

Het probleem is eigenlijk als volgt: Destroy All Humans! is een third-person actiegame met een grote focus op schieten. Hoewel alles er erg mooi uitziet, is de besturing daarentegen helemaal in 2005 blijven hangen. Voor een 3D platformer zoals Battle for Bikini Bottom is de blauwdruk door de jaren heen nauwelijks veranderd. Voor third-person actiegames is de huidige blauwdruk hetgeen we in 2005 hadden inmiddels lichtjaren voorbij. Het richten voelt verschrikkelijk houterig aan en het bewegen door de wereld heeft ook een vreemd, zweverig gevoel. Niet alleen in jouw UFO, maar ook wanneer je loopt.

Humor maakt veel goed

Wat de game wellicht mist in zijn gameplay, maakt de game enigszins goed met de humor, die heel veel aanwezig is. Laat ons er wel even aan toevoegen dat de humor in de dialogen redelijk gedateerd is, maar nog steeds erg grappig als je weet waar het over gaat. Sommige dingen zijn gewoon tijdloos, zoals het wapentuig waar Crypto over beschikt. Zo mag een anale sonde natuurlijk niet ontbreken bij de gemiddelde alien. Daarnaast kan je de miezerige mensjes ook goed elektrocuteren of helemaal in stof laten veranderen. Voor het grovere geschut kan je plaatsnemen in jouw UFO, die is uitgerust met een death ray en natuurlijk een abduction ray.

Wat ook erg in 2005 is blijven hangen is de audio. Hoewel de stemacteurs in deze game nog altijd een brede glimlach op ons gezicht kunnen toveren, voelt het geheel door hoe de audio geknipt is nogal ongemakkelijk aan. Gesprekken tussen Crypto en anderen klinken niet goed doordat het niet vloeiend verloopt. Dat maakt Destroy All Humans! gelukkig weer ietwat goed met de leuke, cartooneske graphics en de designs van de inwoners van de zes verschillende plekken waar jij je opdrachten uitvoert. Hierdoor is het absoluut een plezier om naar te kijken, maar helaas is het niet zo leuk om te spelen.