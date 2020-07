Vorige week konden we melden dat Sony Japan uitnodigingen voor de beta van PlayStation 4 firmware update 8.00 had uitgestuurd naar een selecte groep gamers. In die mail stond ook gelijk de changelog van deze firmware update, die je hier nog een keer kan raadplegen.

Het was even wachten tot Sony hetzelfde in Europa zou doen en dat moment is nu aangebroken. Als je eerder hebt deelgenomen aan firmware beta’s, dan is de kans groot dat je ook nu weer een uitnodiging ontvangen hebt. Check dus even je inbox en desnoods je spamfolder.

Gezien de firmware nu in beta verkeert, zal het nog even duren vooraleer deze daadwerkelijk uitgerold wordt. Zodra de definitieve firmware update beschikbaar is, lees je het hier.