Wie de komende dagen in GTA Online aan de slag gaat met Deadline, ontvangt driedubbele bonussen, ideaal dus om flink te sparen. Dat sparen gaat wel nodig zijn, want de kans is groot dat de launch op de PS5 straks gepaard gaat met wat leuke nieuwe content en dan wil je wel een goedgevulde bankrekening hebben in de virtuele wereld van Los Santos.

Je checkt hieronder een handig overzicht met wat er allemaal nieuw is en waar je de bonussen op krijgt. Kortingen? Die zijn er uiteraard ook, mocht je bijvoorbeeld de X80 Proto willen kopen – dan is dit je kans!

Nieuwe Content:

Podium Car: GP1

Bonus GTA$ and RP Activities:

Stunt Races, 2X

MC Business Sales, 2X

Deadline, 3X

Discounted Content:

Rampant Rocket, $555,000

Shotaro, $1,446,250

X80 Proto, $1,755,000

Tulip, $430,800

Blazer Aqua, $858,000/$1,141,140

Ruiner 2000, $2,808,000

Clique, $545,400

Time Trial:

Stab City, Par Time of 02:00.00

Video Guide

RC Bandito Time Trial:

Power Station, Par Time of 01:45.00

Video Guide

Twitch Prime Bonuses: