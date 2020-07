Tijdens de Xbox Games Showcase verscheen ineens uit het niets de eerste trailer van S.T.A.L.K.E.R 2. De game is een “Console Launch Exclusive”, wat betekent dat S.T.A.L.K.E.R. 2 eerst op de Xbox Series X en de pc uitkomt, voordat het op andere platformen lanceert. Hoe lang die exclusiviteit duurt is niet bekendgemaakt, maar de praktijk leert dat er dan vaak een jaar tussen zit. Of de game uiteindelijk naar de PlayStation 5 komt is dus afwachten, maar de kans daartoe is aannemelijk.

Na de originele trilogie werkte ontwikkelaar GSC Game World tien jaar geleden al aan S.T.A.L.K.E.R. 2, maar moest helaas eind 2011 de game annuleren en noodgedwongen de deuren sluiten. Eind 2014 keerde ontwikkelaar GSC Game World echter terug en in 2018 werd S.T.A.L.K.E.R 2 opnieuw aangekondigd met als doel de game in 2021 te lanceren. Sindsdien is het echter weer stil geweest.

Het vervolg speelt zich wederom rondom Tsjernobyl af. Een mysterieus gebied vol met paranormale verschijnselen, dat een uiteenlopend publiek aan schatzoekers aantrekt. Het is een openwereldgame met een niet lineair verhaal, dat verschillende eindes kent. De game speelt als een shooter met RPG-elementen en bevat een flinke dosis horror. Overigens lijkt het er niet op dat de oorspronkelijke ontwikkelaars bij het vervolg betrokken zijn.