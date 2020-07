Ontwikkelaar Obsidian Entertainment heeft tijdens de Xbox Games Showcase, de Peril on Gorgon uitbreiding voor The Outer Worlds aangekondigd. Eind vorig jaar had de studio reeds bekendgemaakt dat The Outer Worlds DLC zou krijgen. Het blijkt dat Peril on Gorgon de eerste van twee geplande narratieve uitbreidingen is. In deze uitbreiding vertrek je naar de Gorgon asteroïde om daar een nieuw avontuur te beleven.

Peril on Gorgon lanceert 9 september op de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De Europese prijs is nog niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk komt het neer op €14,99 voor de content en €24,99 voor de Season Pass. Overigens zijn de uitbreidingen niet standalone.

Momenteel is de game voor €29,99 euro te koop tijdens de grote zomeruitverkoop in de PlayStation Store. Onze The Outer Worlds review lees je hier.