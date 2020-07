Ubisoft heeft laten weten dat For Honor dit weekend gratis te spelen zal zijn op alle platformen waarvoor de game verkrijgbaar is. Het gaat om de standaard editie van de game die in z’n geheel gratis beschikbaar is tot maandag 27 juli.

In deze trial kun je de singleplayer campagne spelen en alle multiplayer modi. Het basisroster van de game aan ridders is in deze trial beschikbaar. Inmiddels is het gratis weekend begonnen en om de game te downloaden kan je hier terecht.

Als je de game na afloop aanschaft, dan zal je progressie bewaard worden en om een aanschaf aantrekkelijk te maken is de game momenteel in de aanbieding.