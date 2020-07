Op 8 oktober zal het vierde deel in de RIDE serie verschijnen en om nog wat meer van deze motorracegame te laten zien, heeft Milestone een nieuwe trailer uitgebracht. Deze trailer richt zich op de visuele kwaliteit van de game en bestaat daardoor uitsluitend uit in-game beelden.

Elke motor en elk circuit is met het hoogste oog voor detail nagemaakt en dat gaat zelfs zo ver dat elke cockpit een één op één kopie is van de echte variant. Hierop werken ook alle metertjes en indicatoren, zodat het zeer authentiek aanvoelt.

Check de trailer om meer van RIDE 4 te zien. De game verschijnt op de genoemde datum voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Over een next-gen versie is tot op heden (nog) niet gesproken.