Red Dead Online en GTA Online krijgen wekelijks updates en die richten zich vooral op kortingen en dubbele beloningen bij bepaalde activiteiten. Dat zijn dan de reguliere updates, ondertussen werkt Rockstar aan significante toevoegingen en het is bijna weer zover.

Rockstar Games laat vandaag weten dat zowel Red Dead Online als GTA Online in de komende weken grotere updates gaan krijgen. Allereerst krijgt Red Dead Online op dinsdag 28 juli een nieuwe Frontier Pursuit die de spelers introduceert tot de geheimen van het naturalisme, wat een onderdeel van een nieuwe rol is.

Verder zal er een nieuwe Outlaw Pass naar de game komen en Rockstar belooft een hoop features die door de community gewenst wordt, alsook fixes in de gameplay. GTA Online spelers mogen een zomerupdate verwachten die een mix van diverse nieuwe content zal aanbieden. Later dit jaar mogen spelers van beide games nog meer grote updates verwachten, waaronder uitbreidingen op bestaande rollen in Red Dead en meer.

Verder belooft Rockstar voor GTA Online de grootste update tot op heden die draait om de Heist, maar dan op een nieuwe locatie. Ten slotte vraagt Rockstar om feedback te blijven geven, want dat kunnen ze meenemen in de ontwikkeling van nieuwe content en features voor de games. Mooie tijden op komst dus voor de spelers van zowel Red Dead Online als GTA Online en bij nieuwe informatie lees je het hier.