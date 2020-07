Mafia: Definitive Edition brengt ons terug naar de grimmige misdaadwereld van de originele Mafia game uit 2002, maar dan uiteraard helemaal aangepast aan de moderne standaarden. Dit wil echter niet zeggen dat het origineel geen eer wordt aangedaan, zo kregen we bijvoorbeeld al eerder te horen dat de structuur van de game onveranderd zal blijven. Die lijn wordt ook doorgetrokken in de eigenlijke gameplay, want spelers krijgen de mogelijkheid om de game te spelen in een zogenaamde “Classic Mode”.

Haden Blackman van Hangar 13 sprak in een recent interview over het bestaan van deze modus. Meer bepaald is deze modus bedoeld om spelers een Mafia ervaring te geven, zoals het in 2002 was: verwacht je dus onder andere aan enorm verouderde gameplay mechanics en een besturingssysteem dat allesbehalve vlot zal rijden. Blackman geeft echter aan dat deze modus zeker niet is gemaakt om het grote publiek te plezieren, maar wel om de hardcore fans van de game een soort nostalgisch gevoel te geven.

[Classic Mode] has all the settings dialed into what the experience was like if you’ve played the original Mafia. So that’s great for the hardcore fans to experience the game at that level with the same driving controls, the police reacting to your infractions the same way. And then we go all the way to experience the story, you can dial all that stuff back.