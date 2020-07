Eind vorige maand bestond PlayStation Plus precies tien jaar. Sony besteedde hier onder meer aandacht aan door een extra maandelijkse game weg te geven, een infographic te delen met allerlei statistieken van de service en tevens kon iedereen een thema voor de PlayStation 4 downloaden ter ere van het tienjarig jubileum. Nu heeft Sony nog een leuke verrassing in petto voor een deel van de PlayStation Plus leden.

Diverse abonnees van over de hele wereld hebben dit weekend namelijk gratis PlayStation Store tegoed van Sony ontvangen. De gelukkigen met een Europees account hebben €10 gekregen, terwijl Amerikaanse accounts $10 ontvingen. Als je één van de geselecteerde PlayStation Plus abonnees bent, dan ontvang je een melding op je PlayStation 4 waarin staat dat het geld aan je PlayStation Store portemonnee is toegevoegd. De timing is niet verkeerd, aangezien eerder deze week de grote zomeruitverkoop is begonnen in de PlayStation Store.

Het ziet er naar uit dat tot nu toe slechts een gedeelte van de PlayStation Plus abonnees dit gratis tegoed heeft ontvangen en dat de gelukkigen willekeurig zijn uitgekozen. Ook bleek dit weekend dat niet iedereen het cadeautje van Sony tegelijkertijd heeft ontvangen, dus het is mogelijk dat Sony de komende dagen nog meer leden blij maakt met het tegoed. Ben jij één van de gelukkigen?