In september 2018 kwam Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age uit voor onder andere de PlayStation 4. Ruim een jaar later werd de game ook voor de Nintendo Switch uitgebracht. Het ging hier niet om een simpele port, maar om een verbeterde versie met nieuwe content. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, zoals de nieuwe uitgave werd genoemd, is nu ook aangekondigd voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.

De nieuwe versie van Dragon Quest XI bevat onder meer nieuwe verhaallijnen waarmee diverse personages nader uitgelicht worden en de mogelijkheid om de gehele game in 2D te spelen. Andere nieuwe features die je kunt verwachten zijn een fotomodus, een georkestreerde soundtrack, de nieuwe zeer snelle battle mode en de mogelijkheid om de game te spelen met Japanse stemmen. Ook zijn er verschillende ‘quality of life’ verbeteringen doorgevoerd.

Uit een FAQ-lijst van Square Enix blijkt dat er nog wel enkele kanttekeningen bij de PS4-versie van Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition geplaatst moeten worden. Zo wordt onder andere duidelijk dat het hier om een port van de Nintendo Switch-versie gaat. Hoewel Square Enix benadrukt dat de resolutie en framerate minstens gelijk zullen zijn aan die van de originele PS4-versie van Dragon Quest XI, kan het dus wel zo zijn dat de ietwat beperkte grafische kracht van de Nintendo Switch ervoor zorgt dat deze nieuwe uitgave op bepaalde vlakken minder goed oogt dan het origineel op de PS4.

Verder blijkt uit de FAQ ook dat bezitters van Dragon Quest XI op de PS4 niet kunnen upgraden naar de Definitive Edition. Iedereen zal dus opnieuw Dragon Quest XI S moeten aanschaffen voor de nieuwprijs. Via Steam kost de nieuwe uitgave van de game €39,99, dus verwacht een vergelijkbare prijs voor de PlayStation 4.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition komt op 4 december uit voor de PlayStation 4. Hieronder kun je de aankondigingstrailer bekijken.