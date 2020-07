Ghost of Tsushima, de nieuwste game van Sucker Punch, kan een groot succes genoemd worden. Het spel verscheen ruim een week geleden exclusief voor de PlayStation 4 en wist hoge ogen te gooien bij de critici. Ook qua verkopen blijkt de game het goed te doen. Nadat eerder al duidelijk werd dat het spel in Japan na een week helemaal uitverkocht was, liegen nu ook de wereldwijde verkoopcijfers er niet om.

Sony meldde op Twitter namelijk met gepaste trots dat er wereldwijd in de eerste drie dagen na de release meer dan 2.4 miljoen exemplaren van Ghost of Tsushima zijn verkocht. Dit is een indrukwekkende prestatie, al helemaal als je beseft dat de game hiermee Sony’s snelst verkopende nieuwe first-party IP ooit is.

Wil je meer weten over Ghost of Tsushima? Lees dan hier onze review om erachter te komen wat de game van Sucker Punch zo goed maakt.

Ghost of Tsushima is now PS4's fastest selling first-party original IP debut with more than 2.4 million units sold through globally in its first 3 days of sales.

Congratulations @SuckerPunchProd, and thank you to fans around the world for taking part in Jin's journey. pic.twitter.com/6aE4U7YZJH

— PlayStation (@PlayStation) July 24, 2020