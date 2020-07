We naderen inmiddels het einde van juli en de volgende Call of Duty-game is nog altijd niet aangekondigd. Gezien de historie van de franchise is dit erg laat en het is onduidelijk waar het precies aan ligt. Wel zijn er de laatste tijd allerlei geruchten over de aankomende game van Treyarch, die onder meer suggereerden dat het volgende deel Call of Duty: Black Ops Cold War gaat heten. Dit gerucht lijkt nu te zijn bevestigd.

Insider TheGamingRevolution heeft namelijk foto’s gedeeld van promotiemateriaal voor een actie van Call of Duty met Doritos, waarmee je dubbel XP-tijd kunt vrijspelen. Hierop is het logo van de game te zien en hieruit blijkt dat het nieuwe deel inderdaad Call of Duty: Black Ops Cold War gaat heten.

These are the two Doritos Double XP promotional images that I was DM'd earlier from an anonymous source for Call of Duty 2020 Black Ops Cold War. I was too worried about copyright issues to post them earlier but since CharlieIntel shared them I (assume?) they're safe. pic.twitter.com/yvvjH7CvKU — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo3) July 26, 2020

Uit de foto’s blijkt dat de actie met Doritos op 5 oktober begint en hieruit kunnen we afleiden dat de release ondanks de late onthulling van de game nog altijd gepland staat voor dit najaar. Vorige jaren waren er soortgelijke promoties met Doritos en de acties begonnen iedere keer een paar weken voor de release van de game. Call of Duty: Modern Warfare kwam vorig jaar aan het einde van oktober uit en ook toen startte de actie met Doritos in de eerste week van oktober. Als deze keer een soortgelijk patroon wordt gevolgd, lijkt een release aan het einde van oktober of begin november dus aannemelijk.

Daarnaast liet insider Okami dit weekend via Twitter weten dat ook hij heeft vernomen dat Call of Duty 2020 – met dus de subtitel Black Ops Cold War – niet is uitgesteld en gewoon nog dit najaar uitkomt. Volgens Okami duurt het niet lang meer totdat de game wordt aangekondigd en nu ook het promotiemateriaal met het logo is gelekt, lijkt het inderdaad waarschijnlijk dat Activision en Treyarch de volgende Call of Duty spoedig uit de doeken zullen doen.