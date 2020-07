Eerder deze week deelden wij hier op PSX-Sense onze preview van Crash Bandicoot 4: It’s About Time. We hebben de game namelijk al even kunnen spelen en hier lees je wat we er tot nu toe van vinden.

Inmiddels is er ook nieuwe gameplay van Crash Bandicoot 4: It’s About Time online verschenen. Hieronder hebben we drie video’s van YouTuber Canadian Guy Eh bijgevoegd, die samen goed zijn voor bijna een kwartier aan beelden. In de eerste video wordt het level ‘Dino Dash’ getoond en in de tweede video zie je het level ‘Snow Way Out’. De derde video die je hieronder ziet, laat de eerste beelden zien van Dr. Neo Cortex als speelbaar personage.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time verschijnt op 2 oktober voor de PlayStation 4 en Xbox One.

Dino Dash

Snow Way Out

Dr. Neo Cortex gameplay