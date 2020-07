Ubisoft onthulde onlangs Far Cry 6 tijdens de Ubisoft Forward showcase en kort daarna zorgde de studio zelf voor de nodige verwarring rondom de game. Ubisoft gaf namelijk aan dat Far Cry 6 “enkel op de Xbox One en Xbox Series X” een 4K UHD resolutie ondersteund. Velen waren vervolgens in de veronderstelling dat de game op PlayStation consoles niet in 4K te spelen zal zijn.

Dat zou nogal merkwaardig zijn en inmiddels heeft Ubisoft zelf een einde gemaakt aan deze verwarring. Tegenover Cultured Vultures bevestigt de uitgever namelijk dat Far Cry 6 ook op de PlayStation 5 en PlayStation 4 Pro een 4K resolutie ondersteunt. De eerdere verwoordingen waren dus nogal onhandig, maar het is fijn dat er nu in ieder geval duidelijkheid over is.

“To clarify, Far Cry 6 will be available in 4K on PS5, PS4 Pro and PC. Further details will be available at a later date.“

Far Cry 6 komt op 18 februari 2021 uit.