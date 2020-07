Als het aankomt op schattige namen voor een gamestudio, moeten we wel even een kort applausje geven aan Rabbit & Bear Studios, een recent gevormde gamestudio die werkt vanuit Tokyo. Aan de basis van de studio liggen onder andere veteranen Yoshitaka Murayama en Junko Kawano, die beiden al eerder faam vergaarden met verschillende games uit de Suikoden franchise. Fans van die franchise kregen onlangs het leuke nieuws te horen dat een spirituele opvolger, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, momenteel in ontwikkeling is met een geplande release in de herfst van 2022 voor onder andere de PS5.

Juich echter nog niet te vroeg, want games maken kost nu eenmaal geld en Rabbit & Bear Studios heeft geld van je nodig om hun game te kunnen maken. Vandaar ook dat er in de loop van vandaag (27 juli) een Kickstarter zal worden opgestart om de ontwikkelingskosten van de game te kunnen dekken. Volgens Murayama zal de game je geld zeker waard zijn:

“The first thing we decided when our members came together was, ‘It’s about time we made a really interesting game that we ourselves want to make.’ We chose Kickstarter in order to make an interesting game with the players in mind, hold the rights to the planning, world, and story of the game, all while keeping the fun of the project. Please lend us your support in this new challenge of ours! We promise to create something that heeds the call of your voices.”