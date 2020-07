Het leven van Yakuza-leden is nooit echt saai, zoveel is inmiddels al wel gebleken uit de erg uitgebreide catalogus aan Yakuza games. De volgende game in deze langlopende serie, Yakuza: Like a Dragon, heeft opnieuw een hele hoop interessante personages voor ons klaarstaan, inclusief een nieuw hoofdpersonage in de vorm van Ichiban Kasuga. Om ons voor te bereiden op de uiteindelijke release van de game, werden verschillende stemacteurs opgetrommeld om ons kort even voor te stellen aan hun respectievelijke personages.

De personages waar we mee kennis maken zijn Ichiban Kasuga zelf, zijn mentor Masumi Arakawa en Yu Nanba, een dakloze vreemdeling met een onaangenaam geurtje. Je kan alle video’s hieronder volledig bekijken. Yakuza: Like a Dragon heeft nog geen specifieke releasedatum, maar we weten intussen dat een PS5-versie wel degelijk gemaakt zal worden, ook al zullen we hier wat langer op moeten wachten.