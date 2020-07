De wonderen zijn de wereld nog niet uit, want de Sonic the Hedgehog film die eerder dit jaar uitkwam, bleek geen totale ramp te zijn. De film was ook erg succesvol, dus kon een sequel niet uitblijven, gemaakt door hetzelfde team als de eerste film. Ben Schwartz, die de rol van Sonic op zich neemt, is zelfs zo enthousiast over de sequel dat hij zowaar de releasedatum op zijn Twitter zette.

SONIC 2 IS OFFICIALLY COMING 2 THEATERS 4/8/22!!! pic.twitter.com/Xpci0HzK5d — Ben Schwartz (@rejectedjokes) July 24, 2020

8 april 2022 is dus dé dag waarop dit ongetwijfeld meesterwerk in de zalen zal komen. Over het verhaal is echter nog niets bekend, maar die info komt sowieso wel wanneer de tijd daar rijp voor is.