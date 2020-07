Videogame legende Hideo Kojima heeft inmiddels al meermaals bewezen dat hij zich thuis voelt in het horrorgenre. Het beruchte P.T. joeg gamers wereldwijd de kast op, terwijl ook Death Stranding voor kippenvel wist te zorgen. Een loepzuivere horrortitel met Kojima aan het roer blijft voorlopig echter een hoopvolle droom.

Daar verandert dit bericht niets aan, al begint de droom toch stilaan tegen de werkelijkheid aan te leunen. Gedurende een interview op Comic-Con lietJunji Ito – auteur van enkele oprecht verontrustende horrormanga – immers optekenen dat Kojima hem gevraagd had mee te werken aan een horrortitel. Een horrortitel die mogelijk in ontwikkeling zou kunnen zijn.

“I do know director Kojima and we have been in conversation that he may have a horror-based game that he may be doing. And so he has invited me to work on that, but there are no details on it yet.”