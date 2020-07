Resident Evil 8: Village werd bij de PlayStation 5 onthulling officieel door Capcom aangekondigd en nadien gaf de uitgever aan dat we in de komende tijd meer zouden mogen verwachten. Resident Evil insider Dusk Golem meldt nu op Twitter dat er voor augustus een nieuwe trailer op de planning staat.

Wanneer deze trailer precies verschijnt is nog niet bekend, maar gezien er ook geruchten gaan dat er dan een nieuwe PlayStation 5 stream zal volgen bestaat er een kans dat de game zich tijdens zo’n moment opnieuw laat zien. We houden je natuurlijk op de hoogte en in de tussentijd kan je voor al het Resident Evil 8 nieuws hier terecht.

I feel like this shouldn't be very surprising as Capcom already has said there'd be more RE8 stuff in August, but yes there will be a new RE8 trailer next month, along with some other things. https://t.co/0P1z513Hez

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) July 24, 2020