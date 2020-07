Tetris Effect is al geruime tijd verkrijgbaar voor de PlayStation 4, maar zal dit najaar ook uitkomen voor de Xbox One, Xbox Series X en pc. Die uitgave komt met een multiplayer modus, een feature die ontbreekt in de PS4-versie.

Deze multiplayer modus zal tijdelijk exclusief zijn voor de Xbox platformen, maar komt in de zomer van 2021 onder de noemer ‘Tetris Effect: Connected’ naar de PlayStation 4 versie. Dit zal een gratis update voor de bestaande uitgave zijn.

Naast dat je competitief tegen elkaar kunt spelen met Connected, biedt het ook een coöperatief aspect. Het is speelbaar met maximaal vier spelers, zowel lokaal als online. Ten slotte biedt de Xbox versie cross-play met de pc-versie, of dat straks ook voor de PS4-update geldt is nog niet bekend.