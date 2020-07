De eerste Earthlock was best een aardige game, zoals je in onze review kunt lezen. Die game krijgt nu een vervolg en die zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en pc. De release staat nu gepland voor 2022, zo laat ontwikkelaar Snowcastle Games weten.

Voor het eerste deel gebruikte de ontwikkelaar de Unity engine, maar voor het vervolg stapt men nu over naar de Unreal Engine. Die geeft de ontwikkelaar meer mogelijkheden en dat sluit aan bij hun doelen voor het vervolg die veel ambitieuzer is dan het eerste deel.

De game speelt zich af in dezelfde wereld, maar biedt een compleet andere ervaring ten opzichte van het origineel. Daar waar het eerste deel turn-based was, zal Earthlock 2 real-time combat kennen in een dynamische wereld. Hieronder een korte omschrijving:

The Earthlock series is set on the planet of Umbra, which has stopped spinning on its axis, meaning half of the world is completely shrouded in darkness, while the other half is constantly baked in sunlight. Along the border in the middle, there is an area that gets the best of both worlds. The game’s story centres around a group of friends who must set out to find and rescue their missing family members.

Earthlock 2 will be an open-world action RPG with complex interlocking systems that work together to offer players extensive freedom to customize their own experience.