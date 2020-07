Review: Rocket Arena – Shooters zien we tegenwoordig in allerlei soorten en maten. Vroeger speelde je veelal met een generieke soldaat die nietszeggend was en ook vaak geen eigen persoonlijkheid had. Met de komst van het succesvolle Overwatch in 2016 werd er een nieuwe draai gegeven aan het genre en dit zou je de geboorte van het ‘Hero Shooter’-concept kunnen noemen. EA heeft onlangs een nieuwe game uitgebracht die ontwikkeld is door Final Strike Games en die titel past prima in het zojuist omschreven kader. Rocket Arena draait volledig om explosieve vuurkracht en of deze game ons explosief weet weg te blazen, dat lees je in deze review.

Easy to learn, hard to master

In Rocket Arena speel je in teams van drie tegen elkaar en zal je jezelf in de wereld van Crater moeten bewijzen. Je hebt keuze uit tien verschillende personages met ieder hun eigen looks en unieke speelstijl en elk personage heeft ook zijn of haar eigen map. Als speler beschik jij – met welk personage je ook speelt – over een standaard vuur modus en twee speciale vaardigheden. Beide speciale vaardigheden zijn tijdelijk onbruikbaar na gebruik en hierbij is vooral de tweede speciale vaardigheid het langst onbruikbaar. Je zou deze kracht jouw ‘Ultimate’ kunnen noemen, zoals dat ook in Overwatch of Apex Legends het geval is. Klinkt lekker simpel, nietwaar? Een arena shooter met zulke vaardigheden en er gewoon op los knallen lijkt het meest voor de hand liggend.

Dit is echter niet helemaal het geval. Wanneer je de game opstart, word je direct in een tutorial modus geslingerd die jou de fijne kneepjes van het vak leert en wat het betekent om een Tour Competitor te zijn. In Rocket Arena draait alles – gezien de naam – om raketten, maar het heeft meer inhoud dan simpelweg alles opblazen. Iedere speler kan namelijk tot driemaal toe springen voordat zij weer de grond moeten raken. Ook kan je jezelf sturen door je raketten op objecten te schieten. Dreig je van de map af te vallen, maar zie je een muur in de buurt? Richt dan naar onder en schiet de raketten tegen de muur aan om jezelf weer op vaste grond te krijgen. Rocket Arena kent dus een vrij simpele doch creatieve besturing en is daardoor voor iedereen gemakkelijk op te pakken. Wil je echter de beste zijn? Dan moet je dit concept jezelf meester maken en dat is zeker een uitdaging, maar ook een pluspunt van Rocket Arena. Het is immers net wat anders.

Super Smash Bros. in een shooter variant

Iets anders wat Rocket Arena uniek maakt binnen het genre is de manier om andere spelers uit te schakelen. In Rocket Arena draait het allemaal om zoveel mogelijk schade aan de ander toe te brengen. Onderin je beeld zie je namelijk een rode meter die zich begint te vullen naarmate je meer geraakt wordt. Hoe voller de meter, hoe harder je zal worden weggeslingerd door het eerstvolgende rake schot van je tegenstander. Is jouw meter in kritieke toestand, dan zal de eerstvolgende impact een Megablast veroorzaken. Je vliegt dan letterlijk de map uit en je zal nadien terugkeren met een lege meter. Wanneer jouw meter dus in kritieke toestand verkeert, is het een wijs besluit om je even tijdelijk terug te trekken. Zolang je geen schade oploopt, zal de meter langzaam maar zeker teruglopen. Het is een leuk concept dat we niet vaker hebben gezien in een shooter en dat maakt Rocket Arena zeker uniek in een bepaald opzicht.

Naast de meter zijn er nog andere zaken tijdens een match waar je op moet letten. Zo kan je door de verschillende levels plekken vinden waar je Power-ups kunt oppakken. Zo kan je een gigantische bom naar iemand slingeren, kan je je teamgenoten voorzien van Power-ups of je kan een magneet neerzetten die vijandige raketten aantrekt. Daarnaast kan je jouw wapen op verschillende manieren gebruiken. Met R2 vuur je met je wapen, maar je kan er ook voor kiezen om deze langer ingedrukt te houden. Is dit op maximale kracht, dan doe je uiteraard meer schade en je schot heeft een groter bereik. Hierdoor schiet je uiteraard wel minder snel achter elkaar. Wanneer een tegenstander bijna in een Megablast status is, is het soms slimmer om sneller achter elkaar te schieten voordat je het loodje legt door de impact. Tot slot beschikt iedere speler ook nog over een ontwijk vaardigheid, die uiteraard moet afkoelen voordat je deze opnieuw kunt gebruiken.

Aanvullend daarop kan je nog gebruik maken van de zogeheten Artifacts die je vrijspeelt door simpelweg genoeg te spelen. Deze passieve vaardigheden kunnen een grote impact hebben op de game en brengen dus meer diversiteit met zich mee. De eerste drie Artifacts die je vrijspeelt zijn ook gelijk zeker een van de betere. De bonussen van de Artifacts kunnen jouw speelstijl op drastische wijze veranderen. Wil je bijvoorbeeld meer snelheid hebben? Dan kan je daar drie geschikte Artifacts voor uitzoeken. Wil je minder snelheid hebben, maar meer schade aanrichten? Ook in dat geval kan je een leuke combinatie maken dat op prima wijze bij jouw speelstijl en je favoriete personage past. De Artifacts zijn zeker een aanwinst voor Rocket Arena, want je kan er uitstekend mee experimenteren om de juiste samenstelling te vinden die voor jou werkt.

Kleurrijke personages met ieder hun eigen unieke map

Uiteraard spelen de Heroes – Tour Competitors in dit geval – een grote rol in elke Hero shooter en in Rocket Arena is dit niet anders. Je kunt kiezen uit een tiental personages met ieder unieke wapens, vaardigheden, looks en voor- en nadelen. Wat het design van de personages betreft kunnen we niets anders dan lof uiten. Rocket Arena kent een cartoonachtige look en de personages zien er stuk voor stuk erg kleurrijk en verschillend uit. Zo hebben we bijvoorbeeld Amphora, die vooral krachten en vaardigheden heeft gebaseerd op water. Zij beschikt over een torpedo-gebaseerd wapen en kan doelzoekende torpedo’s afvuren. Haar unieke vaardigheid is dat ze onder water duikt en plots met verwoestende kracht vijanden de lucht in kan slingeren. Wil je meer up close en personal vechten? Dan is wellicht de Amazone krijger Izell iets voor jou. Gewapend met haar speer kan ze met extreme snelheid een charge uitvoeren en veel schade in korte tijd aanbrengen.

Dit zijn natuurlijk maar twee uitgelichte voorbeelden, maar het laat zien hoe divers de cast van Rocket Arena is. Voor iedere speler is er wel een personage te vinden met een bijpassende speelstijl en dat is een pluspunt. Ieder personage kent zijn eigen level – de stijl van het personage en de aankleding van het level komen duidelijk overeen en de game voorziet elk personage ook van een stukje achtergrondinformatie – die stuk voor stuk erg kleurrijk en divers ogen. Zo bevinden we ons de ene keer in een besneeuwd kasteel, de andere keer in een woestijn omgeven met skeletten van dinosauriërs, alsook een dichtbegroeide jungle met overwoekerde ruïnes. De personages zijn goed ontworpen evenals hun bijbehorende maps, die overigens ook dynamische elementen kennen. Pas op voor valkuilen of een passerende trein, want voor je het weet word je plots de lucht ingeschoten!

Verliest zijn charme na verloop van tijd

Rocket Arena is een erg vermakelijke shooter met een aantal verschillende modi. Zo kan je kiezen uit de Ranked of de Social Playlist. In de Social playlist kan je kiezen uit de Arena, Knockout of RocketBot Attack modi. In Arena krijg je willekeurige modi voorgeschoteld bestaande uit Rocketball, MegaRocket of Treasure Hunt. In Rocketball moet je in elkaars goal zien te scoren met een enorme bal, maar deze modus is een wat vreemde eend in de bijt. Het voelt namelijk niet natuurlijk aan in Rocket Arena en het is ook zeker niet de leukste modus om te spelen. In MegaRocket moet je verschillende zones veroveren en dit zou je kunnen beschouwen als Domination uit Call of Duty. Daarnaast hebben we Treasure Hunt, waarin je een schatkist zo lang mogelijk moet proberen vast te houden terwijl je ondertussen munten probeert te verzamelen die over de map verspreid zijn. Dit lijkt een beetje op Capture the Flag met een kleine twist. De RocketBot Attack modus is een PvE modus, waarin je het opneemt tegen een horde aan robots.

Nu zijn al deze genoemde modi zeker geen slechte modi op zichzelf, maar ze voelen op een of andere manier niet natuurlijk aan voor de gameplay van Rocket Arena. In de game is het chaotische aspect het leukste element en door daar een doel aan toe te voegen, zoals het veroveren van zones, heeft het wat invloed op de ervaring die daardoor minder leuk wordt. De leukste modus blijft daarom simpelweg Knockout, wat je kunt zien als Team Deathmatch. Dit is veruit de meest chaotische en leukste modus van allemaal. De game heeft echter meer dan dat te bieden, maar omdat Knockout het leukste is, ben je al snel geneigd om het vooral bij die modus te houden met als gevolg dat het wat repetitief wordt. Dus het één zit het andere op een bepaalde manier in de weg.

Daarnaast kent Rocket Arena nog een aantal andere kleinere problemen. Zo is het al vrij duidelijk dat sommige personages eigenlijk een stuk beter zijn. Grote personages met een grote hitbox zijn in het nadeel in een shooter, waarbij je vrijwel constant in de lucht aan het vechten bent. Je bent immers een groter en makkelijker te raken doelwit. Er zijn dus wat balansissues waar zeker nog aan gewerkt moet worden. Ook kent de game een aardig fors prijskaartje van €39,99 en EA heeft er ook weer de nodige (optionele) microtransacties in gestopt. Je kunt skins, totems, emblemen en nog meer cosmetische items vrijspelen door simpelweg te spelen, maar dit kost uiteraard veel meer tijd dan het simpelweg te kopen met echt geld.