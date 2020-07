De PlayStation 5 zal dit najaar verkrijgbaar zijn en volgens een bericht van Bloomberg onlangs heeft Sony er al het vertrouwen in. Daarom zouden ze de productie opgehoogd hebben, zodat ze tussen de release en de eerste maanden van 2021 een voorraad van rond de 10 miljoen units hebben.

In aanvulling op dat nieuws komt DigiTimes met het bericht dat ze van bronnen rondom de productielijn in Taiwan vernomen hebben dat Sony verwacht in een tijdspanne van vijf jaar meer dan 120 miljoen consoles te verschepen.

Hierbij stelt de website dat de cyclus van de next-gen consoles van zes tot zeven jaar teruggebracht wordt naar vijf jaar. Hierbij is het doel om 120 tot 170 miljoen units te verschepen, dus de verkopen zullen nog sneller moeten verlopen dan bij de PlayStation 4 het geval was.

Sinds 2013 zijn er tot op heden ongeveer 110 miljoen PlayStation 4 consoles verkocht en Sony zou – mits het bericht van DigiTimes klopt – inzetten op een nog sneller verlopend proces. Een ambitieuze benadering, want de verwachting is dat de console duurder zal zijn dan de PlayStation 4 – wat een effect kan hebben op de grootte van de early adaptors markt.