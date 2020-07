In een interview met IGN laat Haden Blackman, van ontwikkelaar Hangar 13, weten dat Mafia: Definitive Edition de weg vrij maakt voor de volgende game van de studio. Vermoedelijk gaat het hier om Mafia 4, echter is dat niet officieel bevestigd.

Blackman geeft aan dat het toevoegen van nieuwe features en extra content aan de Mafia: Definitive Edition, een goede manier is om een brug te slaan tussen hun laatste game Mafia III en hun eerstvolgende game. Zo heeft Hangar 13 voor de remake van Mafia een compleet nieuwe engine gemaakt, is de game toegankelijker en heeft Mafia: Definitive Edition een uitgebreider verhaal en langere missies dan het origineel.

“We have a number of people on the team who worked on the original Mafia, and they saw it as a good opportunity as we were bridging the gap between Mafia 3 and the next project we’re working on.”