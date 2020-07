Ontwikkelaar Gearbox Software maakt bekend dat er kleine in-game evenementen gepland staan voor het aankomende jubileum van Borderlands 3. De viering gaat op 30 juli van start. Daarna wordt er iedere donderdag net zo lang gewisseld totdat alle 6 evenementen aan de beurt zijn geweest. Hieronder vind je het complete overzicht, zodat je weet wat je te wachten staat:

Het bovenstaande is gratis toegankelijk voor iedereen die Borderlands 3 in zijn of haar bezit heeft. Daarnaast kun je ook meedoen terwijl je een van de uitbreidingen speelt, waarvan Bounty of Blood: A Fistful of Redemption de meest recente is. Onze Borderlands 3 review lees je hier.