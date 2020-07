Bandai Namco heeft overduidelijk enorm veel zin in de release van Captain Tsubasa: Rise of New Champions. De Japanse ontwikkelaar en uitgever heeft namelijk weer een nieuwe trailer met ons gedeeld, die ons ditmaal de online modi laat zien.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om mensen over de wereld uit te dagen voor een wedstrijd, dit kan met maximaal vier spelers in één match. Maar je kunt ook je eigen team bouwen en in rang stijgen middels de zogeheten Division Matches. Je kunt de trailer hieronder bekijken.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions verschijnt op 28 augustus voor de PlayStation 4.