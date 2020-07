Disintegration verscheen in juni en de game is best wel de moeite waard, zoals te lezen staat in onze review. Om een nog groter publiek kennis te laten maken met deze sci-fi first-person shooter zal er een gratis weekend plaatsvinden.

Vanaf donderdag 30 juli 18:00 uur is het mogelijk om de game geheel gratis te spelen. Tijdens dit gratis weekend krijgt iedereen toegang tot de singleplayer en ook kan men deelnemen aan de drie multiplayer modi. Dit is mogelijk tot maandag 3 augustus 18:00 uur.

De enige vereiste is een actief PlayStation Plus abonnement en spelers krijgen gelijk de beste ervaring tot op heden, gezien er deze week een nieuwe update voor de game uitgerold wordt. Die update doet het volgende:

Afgestelde Gravcycles in campagne en multiplayer zodat ze sneller en wendbaarder voelen

Verbeterde UI en visuele effecten voor betere leesbaarheid

Verbeterde multiplayer-matchmaking en party-beheer

Meer spelverbeteringen

Besluit je de game na het gratis weekend aan te schaffen, dan neem je je voortgang tot dusver mee. De game zal tijdelijk met 40% korting te verkrijgen zijn.