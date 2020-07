Ghost of Tsushima kent een prachtige wereld en daarin is een hoop te doen, ontdekken en vinden. In tegenstelling tot veel andere openwereldgames kan je niet heel precies collectables pinpointen op de map, want de game benadert dat op een wat meer creatieve manier. Zo gaat je controller – mits je een specifiek outfit draagt – bijvoorbeeld trillen als je in de buurt van een item komt.

Mocht je nu alles 100% willen ontdekken, maar kan je bepaalde locaties of items niet vinden? Dan is daar nu een mooie oplossing voor in de vorm van een interactieve map. De map in kwestie kan je hier vinden en daarop staat werkelijk alles aangegeven wat er in de game te vinden is.

Als je de game platinum wilt halen is het niet noodzakelijk om alle collectables te vinden. Desalniettemin kan deze map je goed op weg helpen, zeker als je een ‘completionist’ bent en je alles wil vinden in de wereld dat er te vinden is.