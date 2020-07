In de afgelopen jaren zijn games steeds groter en groter geworden en dat zien we ook terug in de hoeveelheid mensen die er uiteindelijk voor zorgen dat het eindproduct daadwerkelijk in de schappen terechtkomt. The Last of Us: Part II mag zich op dat gebied ook een enorme productie noemen.

MobyGames is namelijk aan de slag gegaan met de namen in de credits van Naughty Dog’s laatste game, en daarbij telden ze maar liefst 2.169(!) namen op de lijst. Om dat aantal wat perspectief te geven: Rockstar’s Red Dead Redemption 2 had bijna 8.000 namen die aan de game hadden gewerkt.

Dit betekent niet dat al die mensen ook daadwerkelijk voor de gehele ontwikkelingscyclus actief zijn geweest, in veel gevallen betekent dat iemand maar één taak had en daarna door is gegaan naar de volgende klus. Desalniettemin is het duidelijk dat The Last of Us: Part II flink wat werk verschaft heeft, wat zich ook heeft geuit in het eindresultaat.