Er doen al maanden geruchten de ronde over een nieuwe Batman-game, maar nog steeds is niets zeker. Wel is er nieuws te melden over een al uitgegeven titel omtrent de bekende superheld. Videogame researcher Timur222 is erachter gekomen dat op de LinkedIn-pagina van voormalig Global Franchise Marketing Manager Michael Elkind staat dat Batman: Arkham City meer dan 12,5 miljoen keer over de (digitale) toonbank is gegaan.

Batman: Arkham City wordt gezien als het beste deel in de serie en dat wordt nu dus ook weerspiegeld in de verkoopcijfers. De laatste keer dat er werd gemeld hoeveel keer het spel verkocht was, was in 2012. Toen stond de teller op 6 miljoen. Dat is nu dus meer dan twee keer zoveel geworden. Dit laat zich vertalen naar een totale opbrengst van meer dan $600 miljoen.