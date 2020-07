Binnenkort hervat Netflix de productie van het tweede seizoen van ‘The Witcher’, maar dat zal zeker niet het laatste zijn wat we gaan zien van het donkere fantasie universum. Het Amerikaanse streamingplatform heeft namelijk via Twitter een prequel-serie aangekondigd die The Witcher: Blood Origin heet.

De spin-off, die onder leiding valt van Declan de Barra en Lauren Schmidt Hissrich, speelt zich 1200 jaar af voordat we Geralt of Rivia leren kennen. De zesdelige serie zal draaien om mensen, elven, monsters en hoe de eerste Witcher tot stand is gekomen. Volgens showrunner Hissrich krijgt men zo de kans om dieper in de mythologie en lore van het Witcher-universum te duiken.

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.

Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.

