Het is heel tof dat er games zijn die cross-play ondersteunen, maar dit kan soms ook voor een oneerlijk speelveld zorgen. Dit zal volgens engineer Jake Smullin van Respawn Entertainment met Apex Legends niet het geval zijn, wanneer de game deze feature eind dit jaar krijgt.

Apex Legends is een shooter en in dit genre zijn pc-gamers veelal in het voordeel. Zij kunnen games spelen op een hogere framerate dan console-spelers en ook het gebruik van muis en keyboard is een voordeel tegenover een controller.

Met de cross-play functie van Apex Legends zullen console-gamers enkel in lobbies met pc-spelers terechtkomen als zij in hun team een pc-speler hebben. Als het team op console geen pc-speler heeft, dan zal de matchmaking enkel tussen de consoles plaatsvinden. Hierdoor zal de strijd eerlijk blijven.