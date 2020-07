Sony heeft vandaag aangekondigd welke games vanaf dinsdag 4 augustus gratis te downloaden zijn voor PlayStation Plus abonnees. Het gaat om Call of Duty: Moderen Warfare 2 Campaign Remastered en Fall Guys: Ultimate Knockout.

De eerste is een bekende natuurlijk, deze remaster van de singleplayer campagne verscheen eerder dit jaar en is zeker de moeite waard. Goede aanwinst dus. Fall Guys: Ultimate Knockout is een Battle Royale game, maar dan op een compleet andere manier dan gebruikelijk.