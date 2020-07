Vorig jaar april kondigde Atlus Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers aan voor de PlayStation 4. De game kwam afgelopen februari uit, maar dat gebeurde alleen in Japan. Koei Tecmo laat nu in een financieel rapport weten dat het spel toch nog naar het Westen zal komen.

De Persona-games zijn RPG’s, maar Scramble is een actiegame die gemaakt is door Koei Tecmo en Omega Force, bekend van de Dynasty Warriors-reeks. Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers is dan ook te vergelijken met deze serie. Wanneer het spel bij ons zal verschijnen is nog niet bekend, maar dat het eraan komt is in ieder geval zeker.