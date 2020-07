Er is online al veel gezegd over de witte kleur van de aankomende PlayStation 5. De meningen lopen uiteen, maar iedereen lijkt het erover eens te zijn dat er ook een behoefte is aan andere kleuren. Die gebeden worden mogelijk gehoord, aangezien een nieuwe foto lijkt aan te tonen dat de PlayStation 5 geschikt is voor custom plates. Op de onderstaande foto zie je een losse plate, die je blijkbaar op de PlayStation 5 kunt klikken.

De foto kom van het ResetEra-forum af, dus wees vooral sceptisch en vergeet de zout niet. Het is echter niet al te ver gezocht. Aan het begin van het PlayStation 4-tijdperk lanceerde Sony Project SkyLight voor custom faceplates. Het kan zomaar zijn dat een soortgelijke optie terugkomt voor de PlayStation 5. Sony gaf immers zelf al aan dat het bedrijf “op een gegeven moment” meer gaat zeggen over andere kleuren voor de PlayStation 5 en DualSense.

Hoe dan ook, zie ik een andere kleurtje wel zitten. Wat denken jullie?