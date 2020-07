Een interessant nieuwtje afkomstig uit de laatste editie van Game Informer omtrent Spider-Man: Miles Morales. Deze game verschijnt dit najaar als launchgame voor de PlayStation 5 en is qua speelduur vergelijkbaar met Uncharted: The Lost Legacy. Met andere woorden: het avontuur is zo’n acht tot tien uur lang.

Naar huidige maatstaven is het dus geen volwaardige game, maar de speelduur is ruim voldoende om je een goede tijd mee te vermaken. Het nieuwtje is echter dat Game Informer aangeeft dat deze nieuwe titel komt met een remaster van Spider-Man, de game uit 2018 die nog altijd heel erg populair is.

Sony heeft dat officieel niet aangekondigd, maar gezien Miles Morales zich in diezelfde omgeving afspeelt is het heel goed mogelijk dat dit inderdaad het geval is. Voornamelijk onder het mom van: ‘waarom niet?’

Toch is het even wachten op een officiële aankondiging. Mocht het kloppen, dan krijgen we dit najaar op de PlayStation 5 zowel de oudere Spider-Man als de nieuwe Spider-Man te spelen en dat is goed voor vele uren aan gameplay.