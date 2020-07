Sony heeft aangekondigd dat er weer een gratis multiplayer weekend aan zit te komen voor iedereen op de PlayStation 4. Het is van zaterdag 8 augustus rond het middaguur tot zondag 9 augustus middernacht mogelijk om online te gamen zonder dat je er een PlayStation Plus abonnement voor nodig hebt.

Dit is vooral interessant voor iedereen die geen abonnement heeft, zij kunnen immers voor anderhalve dag gebruikmaken van de online features van diverse games. Gamers met een abonnement, die zullen weinig merken, gezien er voor hen niets zal veranderen.

Verder heeft Sony laten weten dat het gratis PlayStation Plus thema om het tienjarige jubileum te vieren nog voor een beperkte tijd beschikbaar is. Als je het thema nog niet hebt binnengehaald, dan raden we je aan dat snel te doen. Daarvoor kan je hier terecht.