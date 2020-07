Mercedes zou normaal gesproken met een zilvergrijze livery rijden, maar vanwege de antiracisme protesten wereldwijd besloot de renstal op suggestie van Lewis Hamilton om vlak voor de start van het seizoen de kleurstelling van de auto te veranderen.

Dit was té snel voor Codemasters om nog in orde te maken voor de release van de game, maar nu enkele weken later is de update daar. Update 1.06 wordt deze week voor de racer uitgerold en die voegt de juiste livery aan de game toe.

Update 1.06 brengt ook nog wat andere updates naar de game en er worden wat bugs aangepakt. Hieronder de details op een rijtje.