Geheel onverwachts is Cuphead in de PlayStation Store verschenen. Uiteraard was dit te vroeg gepubliceerd, maar niet voordat iemand een screenshot had gemaakt. Op het moment van schrijven staat het er nog wel, maar zodra je er op klikt krijg je de foutmelding dat de pagina niet kan worden weergegeven. Cuphead kwam in 2017 uit en was aanvankelijk een Xbox-exclusive. Begin 2019 kwam de game echter ook op de Nintendo Switch uit.

Eerder gaf Geoff Keighley aan dat er vandaag “een speciale update van onze favoriete indie ontwikkelaar komt”. Het is mogelijk dat hiermee naar Studio MDHR wordt verwezen, de ontwikkelaars van Cuphead. In het kader van de Summer Game Fest 2020 is de eerder genoemde update vandaag om 17:00 uur op het volgende YouTube-kanaal te zien. Cuphead heeft een unieke stijl en is een pittige platformer met een stevige nadruk op eindbaas gevechten.