Gisteren maakte Sony PlayStation de PlayStation Plus line-up voor augustus bekend en zo kwamen we te weten dat abonnees in augustus met Fall Guys: Ultimate Knockout aan de slag kunnen, alsook Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

We hebben één detail echter over het hoofd gezien en dat is dat we voor die laatstgenoemde niet tot volgende week dinsdag hoeven te wachten. Deze game is namelijk vandaag al beschikbaar gesteld voor PlayStation Plus abonnees.

Je hoeft dus niet langer te wachten om de singleplayer van Call of Duty: Modern Warfare 2 opnieuw te spelen, die is nu beschikbaar in de PlayStation Store. Daarvoor kan je hier terecht.