Beide next-generation consoles – de PlayStation 5 en Xbox Series X – staan gepland voor een release eind dit jaar. Waar Microsoft al heeft aangegeven dat ze de gebruikersinterface graag gelijk willen houden aan die van de bestaande Xbox One consoles, houdt Sony de lippen stijf op elkaar wat betreft het besturingssysteem, de interface en features van de PS5.

Mark Cerny – de architect van zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5 – hintte een tijd geleden in een gesprek met Wired al dat spelers mogelijk met een druk op de knop naar een specifiek moment in een game kunnen gaan. Voor multiplayer titels zou je bijvoorbeeld een overzicht zien van games die op dat moment gaande zijn en zo zou je er direct in kunnen springen om mee te doen.

“Multiplayer game servers will provide the console with the set of joinable activities in real time. Single-player games will provide information like what missions you could do and what rewards you might receive for completing them—and all of those choices will be visible in the UI. As a player you just jump right into whatever you like.”

Sony heeft sindsdien nog geen officiële aankondiging gedaan omtrent deze feature, maar nu ziet het ernaar uit dat de regisseur en product manager van WRC 9 – Alan Jarniou en Sébastien Wazin – hun mond voorbij hebben gepraat. In een interview met het Spaanse GameReactor vertellen zij over hoe de PlayStation 5 hardware de WRC 9 ervaring verandert.

Zo zal de racetitel gebruik maken van de snelle SSD voor verbeterde laadtijden en de twee heren hebben het ook over een functie die “PlayStation Activities” heet. Deze feature geeft de speler – vanuit het besturingssysteem – zogeheten “deeplinks”, waarmee spelers direct kunnen beginnen met racen.

“However, it is the improvements focused on the execution of the software that can end up changing the experience completely, as WRC 9 will implement fully asynchronous and optimized loading, using the new super-fast SSD memories so that the players get behind the wheel in no time, while the function of the PlayStation 5 Activities system will propose instant ‘deeplink’ links from the start menu to directly access races or parts of the game, with the intention of “keeping players hooked.”

Daniel Ahmad heeft op Twitter ook zijn zegje hierover gedaan, we mogen namelijk volgens de bekende industrie insider “binnenkort” meer informatie verwachten over de PlayStation 5 OS en hoe de integratie met games precies is en werkt.