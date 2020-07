Volgende week komt het vierde seizoen in Call of Duty: Modern Warfare en Warzone ten einde en de verwachting is dat het vijfde seizoen dan direct van start gaat. Dat betekent ook weer de introductie van een nieuwe Battle Pass en als je de huidige nog niet uitgespeeld hebt, dan raden we je aan dat dit weekend te doen.

Waarom dit weekend? Wel, je kan nu natuurlijk alvast beginnen, maar vanaf vrijdagavond 19:00 uur levert het spelen van de game je ‘dubbel van alles’ op. Dat wil zeggen dat je Tier progressie twee keer zo snel gaat, maar ook dat je dubbel XP en dubbel wapen XP krijgt. Kortom, levelen gaat een stuk sneller gedurende het weekend.

De playlist voor Warzone blijft hetzelfde, maar krijgt een aanvulling met de Juggernaut Royale Quads modus. Verder kunnen spelers van Plunder aan de slag met Blood Money Trios de komende dagen. In de multiplayer zullen Shipment en Shoothouse in een 24/7 playlist gestopt worden en verder zal er een Deathmatch Domination en Drop Zone playlist geactiveerd worden.