Er zijn inmiddels twee delen van Injustice verschenen en beide wisten goed in de smaak te vallen bij zowel pers als gamers. Niemand zal er dan ook raar van opkijken als er een derde deel komt en het ziet er naar uit dat de aankondiging vrij snel zal volgen.

Tom Taylor is de schrijver van de Injustice comicreeks en het is deze man die een tweetal tweets de wereld heeft ingestuurd, die wellicht indirect de aankondiging van Injustice 3 suggereren. Taylor heeft de eerste twee letters van Injustice getweet met daarbij quotes uit de stripserie. Fans gaan er dus van uit dat het hier gaat om de derde reeks van de stripboeken.

Aangezien de comic wellicht een derde reeks zal krijgen, wordt er door sommigen gedacht dat een derde Injustice-game ook zal volgen. De eerste twee series van de comics waren namelijk prequels op de eerste twee games, dus het lijkt logisch dat hetzelfde zal worden gedaan met het derde deel.

“I think it could have been different.” – Batman.@DCComics pic.twitter.com/isbPtJav0H

— Tom Taylor (@TomTaylorMade) July 26, 2020