Media Molecule heeft maar weer eens op indrukwekkende wijze de kracht van Dreams gedemonstreerd. De Britse studio is namelijk een samenwerking aangegaan met Noah Cyrus (het jongere zusje van Miley) om in Dreams een videoclip te maken voor haar nummer “July”.

In eerste instantie was het idee om live beelden van Cyrus te verweven met de Dreams clip, maar door de lopende pandemie heeft men ervoor gekozen om de clip geheel in Dreams te maken. Het nummer zelf is uiteindelijk een kwestie van smaak, maar de bijbehorende videoclip is bijzonder mooi te noemen.

Bekijk de muziekvideo hieronder en oordeel zelf: