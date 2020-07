Er staat elk jaar een nieuwe atleet op de cover van de nieuwe NBA 2K-titel, maar dit jaar is er wat bijzonders aan de hand. De NBA-ster die dit jaar op het doosje staat van de current-gen versie van NBA 2K21, werkt ook daadwerkelijk mee aan de game.

Damian Lillard is de ‘cover athlete’ van het nieuwste deel in de basketbalserie, tenminste als je de PlayStation 4-, Nintendo Switch- of Xbox One-versie aanschaft. Lillard draagt ook zijn steentje bij aan de game zelf, want buiten een goede basketballer, is hij ook een artiest. Hij heeft namelijk buiten het poseren voor de cover ook twee tracks gemaakt die in NBA 2K21 te horen zijn.

In totaal zullen er 52 tracks in NBA 2K21 zitten. Als de next-gen versie beschikbaar is, zal de soundtrack worden uitgebreid naar maar liefst 202 tracks.