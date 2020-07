Gisteren was de officiële release van de Destroy All Humans! remake. Vanzelfsprekend hadden wij de game al een tijdje in handen, zodat wij jullie op tijd onze review konden presenteren.

Mocht je de review eerder al gespot hebben: de game gooit helaas géén hoge ogen. Gelukkig is de launch trailer van de game wel leuk voor het oog en die check je hieronder!