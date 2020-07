Liefhebbers van de Pixar films onder ons hebben vast wel al eens gehoord van de Toy Story films. Indien je die ook gezien hebt, herinner je je vast nog wel die schattige groene speelgoedsoldaatjes die hun militaire job wel erg serieus namen. Dit soort soldaatjes speelt nu toevallig de hoofdrol in The Mean Greens – Plastic Warfare, een third-person shooter die jou de controle geeft over deze kleine helden in een grote wereld.

The Mean Greens is intussen al een paar jaar uit voor de pc, maar via een bericht op het PlayStation Blog werd aangekondigd dat een PS4-versie deze zomer nog zal verschijnen. De game heeft door de jaren heen al verschillende updates gekregen, waardoor er nu al zo’n 21 maps zijn, verspreid over 15 locaties. Ook zijn er verschillende doelen die gesteld kunnen worden, zoals het ontdooien van een speelgoeddinosaurus, of het aansteken van kaarsjes op een reusachtige taart.

De makers hebben de voorbije jaren erg veel tijd en liefde in dit project gestoken en ze hopen dan ook dat je deze erg unieke game een kans wil geven op de PS4, verkrijgbaar vanaf 5 augustus in de digitale store. Hieronder kan je alvast een trailer bekijken.