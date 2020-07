Skaters opgelet, want Skater XL ligt nu in de winkels voor onder andere de PS4. Het is intussen toch wel al enkele jaren geleden dat er nog een realistische skategame voor de PS4 is uitgekomen, dus reden tot juichen is er zeker. Skater XL belooft ons alleszins een authentieke ervaring met een enorm intuïtieve besturing, waardoor jij als speler de vrijheid krijgt om te skaten zoals je wilt.

Om je een nog meer realistisch gevoel te geven werden ook verschillende echte locaties in de game geïmplementeerd, zoals Downtown LA, de Big Ramp, Easy Day High en meer. Je kan hierbij aan de slag gaan met verschillende echte skatelegendes, of je maakt gewoon je eigen personage aan, inclusief een uitrusting met meer dan 30 echte merken. Dain Hedgpeth van Easy Day Studios is erg enthousiast:

“Het was ons doel om het genre verder te ontwikkelen en de fun en zelfexpressie van skateboarden beter over te brengen dan welke eerdere game ook. Daarvoor begonnen we met het toewijzen voeten en fysica aan beide thumbsticks voor de besturing, in plaats van dat we vooraf gemaakte animaties het werk wilden laten doen. De lancering van vandaag is het hoogtepunt van een jarenlang ontwikkelingsproces, waarin we direct samenwerkten met onze community, die overal bij was betrokken, van de map-designs tot de nieuwe besturing en zelfs de promotie van de game.”

Skater XL is nu verkrijgbaar voor €39,99 in de PlayStation Store, de launch trailer check je hieronder.