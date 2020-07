De releasedatum van Maid of Sker werd vrij kort van tevoren bekendgemaakt, maar vanaf deze week is de game in de PlayStation Store te vinden voor een schappelijke prijs van €24,99. Schaf je de game liever fysiek aan, dan zul je iets langer moeten wachten. Deze uitgave heeft namelijk vertraging opgelopen en zal pas beschikbaar zijn vanaf 7 augustus voor €29,99.

Wij zijn momenteel nog druk bezig met de game, dus de review heb je nog van ons tegoed. Desalniettemin is de releasetrailer wel al beschikbaar en die check je natuurlijk hieronder!